2019-12-17T15:05:54+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 декабря 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 18 декабря 2019: где и когда. По словам энергетиков, отключение электричества запланированы в донской столице в середине недели. Речь идет о плановых работах, которые будут проводиться на электросетях, из-за чего не будут работать телевизоры и другие бытовые приборы сразу на нескольких улицах города.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

с 09:00 до 15:00:

- ул. Станиславского 58; ул. Тургеневская 28-48; ул. Баумена 13-43, 20-54; ул. Семашко 15-17; пер. Соборный 14-16; Центральный рынок.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Миронова 1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1.

- пер. 3-й Поселковый 25-31, 38; ул. Магнитогорская 134-174; ул. 2-я Володарского 255А, 255Б, 261, 263А, 265А, 267, 271А, 271Б, 273А, 273Б; ул. Кузнечная 161-271; пер. Судостроительный 41-43, 34-40.

- ул. Миронова 1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1.

- ул. В Нольная 8-14, 7-15; ул. Майская 63; ул. Каяни 5-7.

- ул. Б. Садовая 5-13; пер. Доломановский 10-12.

с 09:00 до 17:00:

- просп. 40-летия Победы 73Д, 73Е; просп. 40-летия Победы 75Д, 75Е, 75Ж.

- просп. Коммунистический 48Б, 48А, 46, 44, 46/1.

- ул. Штахановского 1/33, 3, 5, 7, 9.

- ул. Вятская 65, 65/1, 67, 67/1, 67/3; пер. Кристальный 5; с/т «Дружба» МВД.

- просп. Космонавтов 6; рынок «Северный».

- ул. Штахановского 1/33, 3, 5, 7, 9.

- ул. Вятская 65, 65/1, 67, 67/1, 67/3; пер. Кристальный 5; с/т «Дружба» МВД.

- ул. Байкальская 2-36, 1-39; ул. Гранатовая 13/44В; ул. Ерёменко 45-47, 55, 44А; ул. Западная 13-49, 22-52; ул. Калининградская 26-48, 17-51; ул. Карпатская 1/65; ул. Линейная 1-35, 2-38; ул. Лобачевского 2-34, 1-41; ул. Семипалатинская 1-39, 2-42; ул. Шекспира 1-39, 2-40.

с 10:00 до 17:00:

- Ул. Мечникова 63, 65/40.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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