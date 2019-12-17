2019-12-17T15:41:22+03:00
Общество

Соцсети: эвакуировали школу на Западном в Ростове-на-Дону

ЧП произошло на улице Портовой
ГОШЕВ Игорь
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Фотографии толпы учеников и машин спецслужб уже появились в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте Ростов-Главный.Фотографии толпы учеников и машин спецслужб уже появились в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте Ростов-Главный.
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Во вторник, 17 декабря, в городе Ростове-на-Дону эвакуирована целая школа. Фотографии толпы учеников и машин спецслужб уже появились в социальных сетях. Очевидцы пишут, что эвакуация якобы началась около трех часов дня, когда всех попросили покинуть здание.

Известно, что речь идет о школе, которая находится в Западном жилом массиве на улице Портовой. Официальных комментариев пока не поступало. В Главном Управлении МВД России по Ростовской области газете «Комсомольская правда» сообщили, что информация об инциденте пока уточняется. А горожане уже вовсю обсуждают увиденное в Сети.

- ОМОН стоит и в школу не пускает, - написал один из очевидцев.

- Зато уроки пропустить ребятам, - пишет другой Интернет-пользователь

- Надеемся, что учебная тревога, - подытожил третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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