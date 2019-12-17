Соцсети: эвакуировали школу на Западном в Ростове-на-Дону
Во вторник, 17 декабря, в городе Ростове-на-Дону эвакуирована целая школа. Фотографии толпы учеников и машин спецслужб уже появились в социальных сетях. Очевидцы пишут, что эвакуация якобы началась около трех часов дня, когда всех попросили покинуть здание.
Известно, что речь идет о школе, которая находится в Западном жилом массиве на улице Портовой. Официальных комментариев пока не поступало. В Главном Управлении МВД России по Ростовской области газете «Комсомольская правда» сообщили, что информация об инциденте пока уточняется. А горожане уже вовсю обсуждают увиденное в Сети.
- ОМОН стоит и в школу не пускает, - написал один из очевидцев.
- Зато уроки пропустить ребятам, - пишет другой Интернет-пользователь
- Надеемся, что учебная тревога, - подытожил третий.
ИСТОЧНИК KP.RU