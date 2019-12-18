ОРВИ за неделю заболели свыше 12 тысяч жителей Ростовской области

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-18T09:38:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области за неделю диагноз ОРВИ был поставлен свыше 12,2 тысячи человек. Такие данные озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Известно, что эпидемические пороги не превышены. Однако эпидемиологи советуют не расслабляться. Тем более, что именно теплая погода, которая сейчас царит в донской столиц, благоприятна для развития вируса.

Кроме того, специалисты напоминают, что еще не поздно сделать прививку. По последним данным, против гриппа на Дону уже привиты больше двух миллионов человек, что составляет 51,2 процента от всего населения области. Этого вполне достаточно, чтобы не допустить развития эпидемии, создав необходимую иммунную прослойку.

При этом доктора советуют не заниматься самолечением. И, если у вас боль в горле, насморк, высокая температура и кашель, то необходимо сразу же обращаться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU