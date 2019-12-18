В Ростовской области ищут 67-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-18T09:51:14+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен 67-летний мужчина. Известно, что Александр Новиков - житель города Новочеркасска. С 3 ноября о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В день исчезновения Александр Васильевич был одет в темную куртку, темную фуражку, темные брюки и ботинки темного цвета, - рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками. - Рост мужчины 160-170 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые и вьющиеся. Он носит усы и бороду.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде, и, если вы что-то знаете о том, где может находиться пенсионер, звоните по номерам телефонов, указанным ниже. А пока листовки с его изображением распространяют в сети Интернет. Кроме того, их будут распространять в крупных торговых центрах и на остановочных комплексах, где бывает много народу.

АЛЛО!

Звоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU