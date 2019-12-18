СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-18T10:06:36+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света

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Отключение света в Ростове-на-дону 19 декабря 2019: где и когда. Известно, что они пройдут в разных районах донской столицы. Все отключения плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет 19 декабря*

С 09:00 до 18:00:

- ул. Амбулаторная 4-8, 1-39; пер. Котельный 1-5, 4-6; пер. Луганский 2-8, 1-9; ул. Портовая 80, 80/1, 76, 78, 80/3, 93А, 97А, 72А, 33, 35-53, 66А, 57-87, 87А; пер. Ракетный 2-28, 1-29 пер. Рыночный 1-21, 2-36; ул. Скрябина 1-27, 4-30, 32-44; просп. Стачки 3-15; пер. Л. Чайкиной 4-8, 3-15; пер. А. Барбюса 1-15, 2-18; пер. Весенний 1-35, 2-36; пер. Глубокий 1-15, 2-16; пер. Луначарского 2-4, 1-7; пер. Маратовский 7-13, 2-14; пер. Нестерова 2-26, 1-23; пер. Барнаульский 5-9, 4-12; пер. Бобруйский 2-14, 3-15; пер. Виражный 5-19; пер. Водоотводный 2-24, 1-25; пер. Готвальда 2-18, 1-21; пер. Жигулёвский 3-5, 2-6; ул. Загорская 17, 24/1, 10-40, 70, 72, 68А; пер. Зеркальный 1-15, 2-18; ул. Петрашевского 2-12, 1-35, 43-55; ул. Портовая 30, 5-33, 2-72; пер. Профильный 2-4, 1-9; пер. Отечественный 2-22, 1-23; пер. Юных Коммунаров 2-10, 1-13.

С 09:00 до 17:00:

- ул. Петрашевского 14/27, 16-34, 57, 65-83, 83А; просп. Стачки 11-15, 11/14; пер. Музыкальный 29/57.

- ул. Немировича-Данченко 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6; ул. 2-я Пятилетка 4, 4/2.

- ул. Вятская 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3.

С 09:00 до 16:00:

- ул.2-й Пятилетки 6, 6В, 6/2, 6/3, 6/4.

- ул. Вятская 55/4, 57, 57/1, 59, 63/3.

- просп. Чехова 103, 107; пл. Гагарина 6/87; просп. Ворошиловский 62.

С 10:00 до 16:00:

- просп. Шолохова 123-161; ул. Новомосковская 1-17, 2-34; ул. Полторацкого 25-67, 10-56; ул. Просвещения 1-3, 2-20.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU