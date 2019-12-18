«Дом.ru» приглашает ростовчан на «Киноёлку»
До наступления Нового года остаётся всё меньше времени, и всё большее количество людей с нетерпением ждут праздника. В преддверии новогоднего торжества телеком-оператор «Дом.ru» приглашает маленьких ростовчан и их родителей на «Киноёлку».
Желающие попасть на новогодний праздник по бесплатным пригласительным билетам смогут выиграть их в нашей группе «Комсомольская правда-Ростов». Представление с розыгрышем и подарками состоится 22 декабря в кинотеатре «Горизонт» в 11.00.Спешите поучаствовать! Количество мест ограничено.
Всех гостей «Киноёлки» ждут подарки, детская анимация и новогодняя фотозона. Участники получат памятное фотографии от «Дом.ru», а сразу после насыщенной развлекательной программы гости посмотрят мультфильм «Фиксики против Кработов».
- В преддверии главного праздника года «Дом.ru» подготовили красочное новогоднее представление, которое придется по душе детям и взрослым. Уверена, что такое событие подарит всем гостям множество ярких впечатлений и надолго останется в памяти, - сказала директор ростовского филиала «Дом.ru» Евгения Горевая.
Все участники «Киноёлки» смогут окунуться в волшебную атмосферу, увлекательный мир кино, мультипликации и испытать удачу!
ИСТОЧНИК KP.RU