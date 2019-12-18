100 млрд рублей в рамках дальневосточной ипотеки планирует выдать ВТБ
В рамках дальневосточной ипотеки ВТБ планирует выдать 100 млрд рублей в течение всего срока действия новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока.
Так, за первые два дня работы по этой программе банк уже подписал несколько кредитных договоров и принял более 400 заявок от клиентов.
Как рассказали в банке, заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке - возраст обоих супругов – не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.
При этом ставка по новой программе составляет всего 2%, а срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.
Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.