«Красавицы в маму!»: Лидер группы «Звери» таганрожец Роман Билык показал детей

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-18T12:49:48+03:00

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Один из самых ярких исполнителей российской сцены — уроженец Таганрога Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома «Зверь», порадовал подписчиков новыми фотоснимками.

Знаменитый артист разместил в своем микроблоге в Instagram новые снимки: на одном он запечатлен со старшей дочерью Ольгой, на втором – с младшей Зоей. Музыкант отметил, что дочка Оля была на его концерте 14 декабря, а Зоя - на день раньше, 13-го числа. Роман пояснил, что старается уделять свои подрастающим дочерям как можно больше внимания.

Поклонники творчества артиста отметили, что девочки сильно изменились за последнее время: «Красавицы в маму», «Оленька такая взрослая уже, красавица. А Зоя — просто чудо», «Чудесные дети», «Ну все, папа, покупай ружье, женихов пугать».

В последнее время у артиста много гастролей. Музыкант часто публикует фотографии с выступлений и концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU