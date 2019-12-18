«Красавицы в маму!»: Лидер группы «Звери» таганрожец Роман Билык показал детей
Один из самых ярких исполнителей российской сцены — уроженец Таганрога Роман Билык, более известный под псевдонимом Рома «Зверь», порадовал подписчиков новыми фотоснимками.
Знаменитый артист разместил в своем микроблоге в Instagram новые снимки: на одном он запечатлен со старшей дочерью Ольгой, на втором – с младшей Зоей. Музыкант отметил, что дочка Оля была на его концерте 14 декабря, а Зоя - на день раньше, 13-го числа. Роман пояснил, что старается уделять свои подрастающим дочерям как можно больше внимания.
Поклонники творчества артиста отметили, что девочки сильно изменились за последнее время: «Красавицы в маму», «Оленька такая взрослая уже, красавица. А Зоя — просто чудо», «Чудесные дети», «Ну все, папа, покупай ружье, женихов пугать».
В последнее время у артиста много гастролей. Музыкант часто публикует фотографии с выступлений и концертов.
ИСТОЧНИК KP.RU