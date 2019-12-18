Гоп-стоп по-ростовски: Ростовчанин разгуливал по городу с 12,5 миллионами рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-18T12:47:57+03:00

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На жителя донской столицы на Королева напали трое преступников. Они набросились на 26-летнего ростовчанина. Под угрозой убийства мужчины злоумышленники похитили у горожанина сумку с 12, млн рублей.

26-летний потерпевший работает генеральным директором одной из коммерческой организаций. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье"Разбой". В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств произошедшего преступления, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" собственный источник в правоохранительных органах донского региона.

Стоит отметить, что, в случае, если бы денежные средства хранились в банке, то подобной ситуации бы не произошло. Для чего мужчине понадобилась такая крупная сумма, а также по какой причине он носил с собой целое состояние, сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU