Под Ростовом произошло массовое отравление роллами

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-18T13:49:58+03:00

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В Шахтах люди отравились роллами в одном из знаменитых заведений общественного питания города.

Жительница Шахт Елена К (прим.ред. - имя изменено) сообщил, что ее супруг заказал японскую еду на дом. После ужина членам семьи стало плохо. Этой же ночью у них началась острая рвота, повысилась температура и появились болезненные ощущения в области живота.

Горожане в интернете делятся подобными случаями и винят в произошедшем и сообщают о том, что отравившиеся были госпитализирована. Люди винят в массовом отравлении данную сеть. У всех отравившихся наблюдались одни и те же симптомы. Люди собираются написать заявление о проведении проверки в надзорные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU