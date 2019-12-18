2019-12-18T13:49:58+03:00
Общество

Под Ростовом произошло массовое отравление роллами

Пострадавшие госпитализированы в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Медики оказали помощь пострадавшим. Фото: Архив КПМедики оказали помощь пострадавшим. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

В Шахтах люди отравились роллами в одном из знаменитых заведений общественного питания города.

Жительница Шахт Елена К (прим.ред. - имя изменено) сообщил, что ее супруг заказал японскую еду на дом. После ужина членам семьи стало плохо. Этой же ночью у них началась острая рвота, повысилась температура и появились болезненные ощущения в области живота.

Горожане в интернете делятся подобными случаями и винят в произошедшем и сообщают о том, что отравившиеся были госпитализирована. Люди винят в массовом отравлении данную сеть. У всех отравившихся наблюдались одни и те же симптомы. Люди собираются написать заявление о проведении проверки в надзорные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24