2019-12-18T14:46:42+03:00
Общество

«Мусичка, спасибо тебе за все!»: Русская русалка Влада Чигирева отметила 25-летие

Спортсменка показала маму
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка получила золотую медаль на Олимпиаде в Рио. Фото: Instagram Влада ЧигиреваДевушка получила золотую медаль на Олимпиаде в Рио. Фото: Instagram Влада Чигирева
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В среду, 18 декабря, самая известная синхронистка из Ростовской области празднует День рождения. Спортсменка Влада Чигирева в этот торжественный день проводит в компании своей мамы Ирины - тренера по синхронному плаванию.

Для девушки подготовили вечеринку с воздушными шарами, подарками и развлечениями. В числе гостей-только самые близкие и родные люди. Судя по всему, они начали поздравлять чемпионку заранее. В профилях знаменитостей стали появляться записи с теплыми пожеланиями в адрес именинницы.

В свои 25 лет Влада Чигирева достигла больших успехов в спорте. Она является Олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы, а также заслуженным мастером спорта России.

О личной жизни Влады известно немного. Девушка увлечена своей карьерой и новыми спортивными достижениями, поэтому даже во время отдыха предпочитает тренироваться. Отпуск титулованная спортсменка стремится провести подальше от городской суеты и поближе к морю или океану. Синхронистка часто публикует необычные фотографии в воде в своем профиле в Instagram. Девушка показывает безупречную растяжку, гибкость и хорошую фигуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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