Переобучение накануне пенсии в России теперь можно пройти бесплатно
Такую возможность дает федеральная программа «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».
По ее условиям каждый работник предпенсионного возраста (женщины от 50 и мужчины от 55 лет) может обратиться в Центр занятости населения по месту жительства и за счет госбюджета повысить квалификацию или получить профессиональную переподготовку.
Среди популярных сфер повышения квалификации – такие профессии, как бухгалтер и кадровик. В Ростове пройти по ним подготовку и получить официальный документ можно на курсах в Учебном центре «ГЭНДАЛЬФ» (Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 27).