Переобучение накануне пенсии в России теперь можно пройти бесплатно

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-18T15:56:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Такую возможность дает федеральная программа «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».

По ее условиям каждый работник предпенсионного возраста (женщины от 50 и мужчины от 55 лет) может обратиться в Центр занятости населения по месту жительства и за счет госбюджета повысить квалификацию или получить профессиональную переподготовку.

Среди популярных сфер повышения квалификации – такие профессии, как бухгалтер и кадровик. В Ростове пройти по ним подготовку и получить официальный документ можно на курсах в Учебном центре «ГЭНДАЛЬФ» (Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 27).