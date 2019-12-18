2019-12-18T15:56:39+03:00
Общество

Переобучение накануне пенсии в России теперь можно пройти бесплатно

ТАРАСОВА Валентина
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Переобучение накануне пенсии в России теперь можно пройти бесплатно. Фото: freepik.comПереобучение накануне пенсии в России теперь можно пройти бесплатно. Фото: freepik.com
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Такую возможность дает федеральная программа «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».

По ее условиям каждый работник предпенсионного возраста (женщины от 50 и мужчины от 55 лет) может обратиться в Центр занятости населения по месту жительства и за счет госбюджета повысить квалификацию или получить профессиональную переподготовку.

Среди популярных сфер повышения квалификации – такие профессии, как бухгалтер и кадровик. В Ростове пройти по ним подготовку и получить официальный документ можно на курсах в Учебном центре «ГЭНДАЛЬФ» (Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 27).

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