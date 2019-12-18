2019-12-18T16:30:41+03:00
Общество

Беременная модель Анастасия Костенко в декрете обеспечивает семью

Молодая мама часто рекламирует товары и услуги в своем профиле в Instagram
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Анастасия КостенкоМодель ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. Фото: Instagram Анастасия Костенко
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Жизнь 25-летней красавицы из Ростовской области становится сложнее день ото дня. Анастасия Костенко ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова, а также занимается воспитанием своей старшей дочери Миланы.

Молодая мама в декрете пытается обеспечить семью, ведь ее супруг футболист все еще находится в поисках нового клуба, он выплачивает алименты своей дочери от первого брака Ангелине, а также ежемесячно перечислят более двухсот тысяч рублей за шикарный коттедж, в котором в настоящее время проживает его семья.

Совсем недавно супруги Тарасовы подтвердили информацию о том, что особняк выставлен на продажу. В доме специалисты проведи генеральную уборку. Анастасия сообщила подписчикам об этом в своем профиле в Instagram. Фирму девушка порекомендовала всем, что натолкнуло пользователей на том, что это реклама. Затем красавица также посоветовала магазин обуви, где уточнила, что уже воспользовалась его услугами.

В последнее время победительницу конкурсов красоты заподозрили в том, что супруга футболиста пытается навязать людям ненужные товары и услуги. Кроме обуви и клининговой службы, Анастасия расхвалила средство для кожи, фотоаппарат, одежду, а также спа-услуги.

Судя по всему, Insatgram стал чуть ли не единственным источником доходов молодой семьи. Подписчики красавицы надеются на то, что финансовые дела супругов вскоре пойдут в гору. Это осенью пара обещала выпустить коллекцию одежды в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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