В Ростове-на-Дону мужчина устроил дебош в больнице
Мужчину устроил дебош в ростовской городской больнице № 7. Он ворвался в помещение и стал кричать, нецензурно высказываться, чем напугал людей. Происшествие случилось на улице Профсоюзной.
По предварительной информации, накануне днем на территорию больницы пришел мужчина, который стал вести себя неадекватно, проявлял агрессию, кричал и оскорблял медперсонал. Пока неизвестно что стало причиной такого поведения горожанина. Предположительно, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.
На место произошедшего приехали правоохранители, которые задержали нарушителя порядка и доставили его в участок.
- Был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU