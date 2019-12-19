В Ростове-на-Дону мужчина устроил дебош в больнице

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-19T12:50:26+03:00

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Мужчину устроил дебош в ростовской городской больнице № 7. Он ворвался в помещение и стал кричать, нецензурно высказываться, чем напугал людей. Происшествие случилось на улице Профсоюзной.

По предварительной информации, накануне днем на территорию больницы пришел мужчина, который стал вести себя неадекватно, проявлял агрессию, кричал и оскорблял медперсонал. Пока неизвестно что стало причиной такого поведения горожанина. Предположительно, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место произошедшего приехали правоохранители, которые задержали нарушителя порядка и доставили его в участок.

- Был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU