Фанаты рассмотрели пару лишних кило на бедрах «королевы брасса» Юлии Ефимовой
Позитивом и задорным настроением в канун Рождества и Нового года поделилась известная спортсменка Юлия Ефимова. Судя по геолокации в ее Instagram, титулованная спортсменка сейчас находится в Калифорнии, откуда и опубликовала видео, которое просмотрели порядка тридцати тысяч человек.
На ролике «королева брасса» - так пловчиху из города Волгодонска Ростовской области называют болельщики, в коротеньких джинсовых шортиках танцует на зеленой лужайке.
- Всем хорошего настроения, - подписала она свой пост, который буквально пышет позитивом.
Подписчики не смогли пройти мимо атмосферного видео, похвалив в комментариях: «Мисс позитив», «Плывет!», «Не хватает розовенькой шапочки на голове» и «Жить нужно в кайф». но были и те, кто заметил лишнее.
- Поднабрала пару кг, - написал один из диванных знатоков.
ИСТОЧНИК KP.RU