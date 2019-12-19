Фанаты рассмотрели пару лишних кило на бедрах «королевы брасса» Юлии Ефимовой

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-19T17:33:36+03:00

Юлию не зря называют одной из самых красивых спортсменок современности. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Спортсменка в коротеньких шортиках станцевала на улице в Калифорнии

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Позитивом и задорным настроением в канун Рождества и Нового года поделилась известная спортсменка Юлия Ефимова. Судя по геолокации в ее Instagram, титулованная спортсменка сейчас находится в Калифорнии, откуда и опубликовала видео, которое просмотрели порядка тридцати тысяч человек.

На ролике «королева брасса» - так пловчиху из города Волгодонска Ростовской области называют болельщики, в коротеньких джинсовых шортиках танцует на зеленой лужайке.

pryanya93 Всем хорошего настроения

- Всем хорошего настроения, - подписала она свой пост, который буквально пышет позитивом.

Подписчики не смогли пройти мимо атмосферного видео, похвалив в комментариях: «Мисс позитив», «Плывет!», «Не хватает розовенькой шапочки на голове» и «Жить нужно в кайф». но были и те, кто заметил лишнее.

- Поднабрала пару кг, - написал один из диванных знатоков.

pryanya93 And sky more blue in Malibu

ИСТОЧНИК KP.RU