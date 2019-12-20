Ростовские полицейские поздравили молодую маму, которой помогли добраться до роддома

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-20T11:12:47+03:00

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В пятницу, 20 декабря, сотрудники ДПС приехали на выписку в роддом к женщине, которой помогли доехать в роддом. Супруги попросили помощи у полицейских после того, как поняли, что доехать в больницу быстро не удастся.

Роженицу удалось своевременно доставить в больницу, где ее уже ждали врачи.

– Женщина родила девочку весом 3 килограмма 200 граммов, ростом 51 сантиметр, – отметили в пресс-служба регионального Главка.

Полицейские прибыли поздравить семью с пополнением и вручить подарок – автокресло. Уже совсем скоро малышка сможет им воспользоваться, чтобы путешествовать с мамой и папой. Родители юной дончанки поблагодарили специалистов за грамотные действия в критической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU