Пенсионерка с проблемами памяти разыскивается в Ростовской области

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-20T14:39:12+03:00

Пенсионерка не выходит на связь с родственниками и друзьями

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83-летнюю пенсионерку Нину Гнедько разыскивают в Ростовской области. Информация о пропаже опубликована волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Пожилая женщина нуждается в помощи врачей. Женщина не ориентируется в пространстве. Нина Гнедько, в девичестве - Никулина, пропала в районе Старого Сембека накануне.

- У пропавшей седые волосы, серо-голубые глаза, она среднего телосложения, ее рост – 165 сантиметров, - рассказали волонтеры поискового отряда.

В день исчезновения пропавшая Нина Гнедько была в черных пальто, сапогах и шапке. При себе у женщины была сумка такого же цвета.

В случае, если вы обладаете какой-то информацией о местонахождении ребенка, то просьба сообщить об этом в поисковой

ИСТОЧНИК KP.RU