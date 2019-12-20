2019-12-20T14:39:12+03:00
Общество

Пенсионерка с проблемами памяти разыскивается в Ростовской области

Женщина нуждается в помощи врачей
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пенсионерка не выходит на связь с родственниками и друзьямиПенсионерка не выходит на связь с родственниками и друзьями
Изменить размер текста:

83-летнюю пенсионерку Нину Гнедько разыскивают в Ростовской области. Информация о пропаже опубликована волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Пожилая женщина нуждается в помощи врачей. Женщина не ориентируется в пространстве. Нина Гнедько, в девичестве - Никулина, пропала в районе Старого Сембека накануне.

- У пропавшей седые волосы, серо-голубые глаза, она среднего телосложения, ее рост – 165 сантиметров, - рассказали волонтеры поискового отряда.

В день исчезновения пропавшая Нина Гнедько была в черных пальто, сапогах и шапке. При себе у женщины была сумка такого же цвета.

В случае, если вы обладаете какой-то информацией о местонахождении ребенка, то просьба сообщить об этом в поисковой

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компанию оштрафовали за некачественные детские игрушки в ростовском магазине
В Ростове-на-Дону суд отправил Марию Давыдову под домашний арест
Сидел окровавленный в окне: Голый ростовчанин пытался свести счеты с жизнью после убийства девушки
«Университет в кругу партнеров и друзей»: В ЮФУ прошла торжественная встреча
Пенсионерка с проблемами памяти разыскивается в Ростовской области
На трассе М-4 "Дон"в аварии погиб мужчина
В Гарантийный фонд всё чаще обращаются производители продукции
"Ноги как у страуса!": Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал себя подкаблучником
Ростовские полицейские поздравили молодую маму, которой помогли добраться до роддома
В Ростове-на-Дону появилась обновленная версия SKODA SUPERB
Ростовская бабушка-бегунья чудом избежала ДТП и попала на видео
В Ростовской области в ДТП пострадала шестилетняя девочка
Мария Лиман рассказала подписчикам об отношениях с любимым и своих трусиках
Число отравившихся роллами в Шахтах неумолимо растет
Припарковавшийся на газоне в Ростове местный автохам взбесил горожан
В донском регионе произошло ДТП с двумя иномарками и автобусом
В донском регионе вновь ожидается туман: автомобилистов попросили быть внимательными
Сколько зарабатывают Деды Морозы и Снегурочки в донской столице
В Ростове иномарка насмерть сбила попавшего в ДТП водителя
Злостного похитителя зубной пасты сняли камеры видеонаблюдения в ростовском супермаркете
Неадекватный ростовчанин набросился на одного из фельдшеров скорой помощи