2019-12-21T09:40:58+03:00
Общество

Плохой отец: Житель Ростовской области два года насиловал несовершеннолетнюю дочь

За совершение преступления мужчина отправится в колонию
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина отправится в тюрьму на 12 летМужчина отправится в тюрьму на 12 летФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Суд приговорил к двенадцати голам колонии строгого режима 37-летнего жителя Таганрога. Мужчина в течение двух с половиной лет насиловал собственную дочь-подростка, сообщает СУ СК по Ростовской области.

По материалам дела, осужденный начал издеваться над дочерью 2001 года рождения, когда ей было 16 лет. Изнасилования продолжались до момента задержания мужчины в текущем году.

Таганрожец стал фигурантом уголовного дела по статье 131 УК РФ. Суд признал мужчину виновным; если обжаловать приговор не получится, то ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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