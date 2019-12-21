Плохой отец: Житель Ростовской области два года насиловал несовершеннолетнюю дочь

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-21T09:40:58+03:00

Мужчина отправится в тюрьму на 12 лет Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Суд приговорил к двенадцати голам колонии строгого режима 37-летнего жителя Таганрога. Мужчина в течение двух с половиной лет насиловал собственную дочь-подростка, сообщает СУ СК по Ростовской области.

По материалам дела, осужденный начал издеваться над дочерью 2001 года рождения, когда ей было 16 лет. Изнасилования продолжались до момента задержания мужчины в текущем году.

Таганрожец стал фигурантом уголовного дела по статье 131 УК РФ. Суд признал мужчину виновным; если обжаловать приговор не получится, то ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU