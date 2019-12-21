В Ростове-на-Дону выбрали перевозчика на маршрут №85А
В субботу, 12 декабря, в донской столице сменился перевозчик у маршрута 85A, сообщается на сайте правительства области.
Осуществлять поездки по маршруту «Ростов-на-Дону (СО «Изумруд») – ТЦ «МЕГА» по итогам открытого конкурса будет ООО «Автоколонна № 1559.
Известно, что на маршрут выйдут 25 автобусов средней вместимости возрастом не старше двух лет.
- Автобусы будут оборудованы специальными средствами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, кондиционерами, багажными отделениями, электронными маршрутными указателями и безналичной системой оплаты проезда. Поездки осуществляются с 6:00 до 23:00, - отметили в пресс-службе областного правительства.
Интервал движения автобусов составит от 7 минут (в часы пик) до 24 минут. На пригородном маршруте предусмотрен нерегулируемый тариф, то есть стоимость проезда перевозчик будет устанавливать самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU