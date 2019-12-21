2019-12-21T10:03:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выбрали перевозчика на маршрут №85А

Поездки из Ростова в "Мегу" будут осуществляться до 23:00
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Интервал движения между автобусами составит от 7 до 24 минут. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиИнтервал движения между автобусами составит от 7 до 24 минут. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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В субботу, 12 декабря, в донской столице сменился перевозчик у маршрута 85A, сообщается на сайте правительства области.

Осуществлять поездки по маршруту «Ростов-на-Дону (СО «Изумруд») – ТЦ «МЕГА» по итогам открытого конкурса будет ООО «Автоколонна № 1559.

Известно, что на маршрут выйдут 25 автобусов средней вместимости возрастом не старше двух лет.

- Автобусы будут оборудованы специальными средствами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, кондиционерами, багажными отделениями, электронными маршрутными указателями и безналичной системой оплаты проезда. Поездки осуществляются с 6:00 до 23:00, - отметили в пресс-службе областного правительства.

Интервал движения автобусов составит от 7 минут (в часы пик) до 24 минут. На пригородном маршруте предусмотрен нерегулируемый тариф, то есть стоимость проезда перевозчик будет устанавливать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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