2019-12-21T11:13:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону водителей автобусов будут штрафовать за простои на остановках

Горожане часто жалуются на водителей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сумма штрафа составляет 1000 рублей. Фото: Архив КПСумма штрафа составляет 1000 рублей. Фото: Архив КП
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В донской столице для водителей общественного транспорта в Ростове ввели систему штрафов за простои на остановках.

Сейчас согласно федеральному закону посадка и высадка пассажиров должна осуществляться не более пяти минут, но общественный транспорт может стоять дольше по мере необходимости

- Не регламентировано законодательно, сколько транспорт должен стоять. Мы мониторим все жалобы, и в новых контрактах, которые мы предполагаем к заключению, ввели штрафную санкцию за простои. Конечно, это вызвало бурю недовольства со стороны перевозчиков, - отметил директор департамента транспорта Христофор Ермашов в эфире «Дон-ТР».

По его словам, водители могут стоять на остановке не дольше 30 секунд после последнего платежа пассажира через транспортный терминал.

Перевозчик должен будет оплатить штраф в размере тысячи рублей за каждый случай. После нескольких штрафов департамент сможет применить к перевозчику более жесткие меры, вплоть до расторжения с ним контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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