В Ростове-на-Дону слониха-именинница получила в подарок праздничный маникюр

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-22T14:18:28+03:00

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В воскресенье, 22 декабря, в Ростовском зоопарке слонихе по кличке "Ситара" исполнилось девять лет.

В честь именинницы был устроен праздник. Ростовчанам показали показательное кормление азиатских слонов. Представители зоопарка показали, как именинница съела специально приготовленное эксклюзивное угощение, а также рассказали всем желающим много интересных фактов из жизни Ситары.

Так, слониха-именинница является дочерью слонов Синты и Хороса, привезенных в Ростов-на-Дону из Берлинского зоопарка осенью 2009 года. О беременности мамы Ситары узнали уже после переезда в новый дом. Спустя несколько месяцев на свет появилась Ситара.

В День рождения Ситары по доброй традиции всем слонам Ростовского зоопарка сделали праздничный "маникюр".

ИСТОЧНИК KP.RU