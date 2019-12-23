2019-12-23T09:30:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погиб мужчина

Трагедия произошла на 31-Линии
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
В частном доме загорелись вещи. Фото: Архив КПВ частном доме загорелись вещи. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

В донской столице при пожаре в частном доме погиб 59-летний мужчина. Трагедия произошла накануне днем 22 декабря на улице 31-я Линия.

По предварительной информации, в частном доме загорелись вещи. Спасатели приехали на место пожар и обнаружили, что пламенем было охвачено десять квадратных метров жилого помещения. В горящем и задымленном здании в находился хозяин дома. Пострадавшего мужчину сотрудники МЧС вынесли во время тушения. Спасти жизнь мужчины специалистам не удалось.

- Мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К тушению пожара привлекались восемь человек личного состава, а также две единицы служебной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выставке «Югагро» были представлены новейшие разработки для производителей сельхозпродукции
Дончанин пытался похитить 200 кг чугуна в Ростовской области
Нападающий ФК "Ростов" Элдор Шомуродов номинирован на звание "Лучшего футболиста Азии"
В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Ростове злоумышленник «обчистил» ломбард на окраине города
В Ростове ловят ограбившего офис микрозаймов злоумышленника
Неизвестный мужчина обокрал ростовскую заправку
Рецидивист при задержании проткнул челюсть полицейскому в Ростовской области
Ростовчанка предложила установить шахматные доски на Рабочей площади
ФК "Ростов" проведет две недели в Абу-Даби
В Ростове-на-Дону слониха-именинница получила в подарок праздничный маникюр
ХК «Ростов» обыграл «Рязань» на выезде по буллитам
Суд взыскал с ростовчанина три тысячи рублей за неприличный жест в адрес женщины
Сухогруз "Волго Балт-153" сошел с мели в Ростовской области
Власти Ростова-на-Дону потратят на содержание и благоустройство Советского района 46 млн рублей
Блогер Лена Миро обвинила ростовчанку Полину Диброву в попытках скрыть возраст мужа
«Ростов» стал лидером РПЛ по количеству голов, забитых на выезде
Похититель оружия в Новочеркасске угнал иномарку у знакомой после романтического свидания