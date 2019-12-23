В Ростове-на-Дону при пожаре в частном доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-23T09:30:31+03:00

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В донской столице при пожаре в частном доме погиб 59-летний мужчина. Трагедия произошла накануне днем 22 декабря на улице 31-я Линия.

По предварительной информации, в частном доме загорелись вещи. Спасатели приехали на место пожар и обнаружили, что пламенем было охвачено десять квадратных метров жилого помещения. В горящем и задымленном здании в находился хозяин дома. Пострадавшего мужчину сотрудники МЧС вынесли во время тушения. Спасти жизнь мужчины специалистам не удалось.

- Мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К тушению пожара привлекались восемь человек личного состава, а также две единицы служебной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU