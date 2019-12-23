В Ростове-на-Дону погиб помощник капитана теплохода на судоремонтном заводе
Донские следователи выясняют обстоятельства смерти 39-летнего помощника капитана теплохода "Болгарская", стоявшего на территории судоремонтного завода "Моряк", сообщает Южное СУТ СКР.
По предварительной информации, отсутствие моряка обнаружили вчера, 22 декабря, в половине девятого утра.
- Водолазы нашли пропавшего в воде между причальной стенкой и правым бортом теплохода "Болгарская", - отметили в ведомстве.
Специалисты провели осмотр места происшествия, опрос очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU