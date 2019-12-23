2019-12-23T13:42:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону погиб помощник капитана теплохода на судоремонтном заводе

Обстоятельства смерти моряка выясняются
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты устанавливают причину смерти погибшего морякаСпециалисты устанавливают причину смерти погибшего морякаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Донские следователи выясняют обстоятельства смерти 39-летнего помощника капитана теплохода "Болгарская", стоявшего на территории судоремонтного завода "Моряк", сообщает Южное СУТ СКР.

По предварительной информации, отсутствие моряка обнаружили вчера, 22 декабря, в половине девятого утра.

- Водолазы нашли пропавшего в воде между причальной стенкой и правым бортом теплохода "Болгарская", - отметили в ведомстве.

Специалисты провели осмотр места происшествия, опрос очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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