Житель Ростовской области совратил 15-летнюю школьнцу

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-25T13:22:39+03:00

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Жизнью 26-летнего мужчины из села Авило-Успенка Неклиновского района Ростовской области сотрудники донских правоохранительных органов заинтересовались после того, как стало известно о его близких отношениях с 15-летней односельчанкой.

В один из дней молодой мужчина пригласил в свой дом знакомую 15-летнюю школьницу, где по обоюдному согласию между ними произошла интимная связь.

- Сотрудниками полиции мужчина был задержан. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - рассказал "Комсомольской правде-Ростов" источник в правоохранительных органах донского региона.

В случае, если вина мужчины будет доказана, то за связь с девушкой, не достигшей 16-летнего возраста, подозреваемый может лишиться свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU