2019-12-26T16:30:17+03:00
Общество

Около катастрофы: донская столица стремительно теряет «зеленые легкие»

За четыре года количество деревьев сократилось вдвое
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Донской столице нужно больше деревьев, уверены эксперты.Донской столице нужно больше деревьев, уверены эксперты.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Власти Ростова сообщили, что за четыре года число деревьев в городе уменьшилось в два раза. Об этом стало известно благодаря отчету о результатах проверки в сфере озеленения, представленного аудитором контрольно-счетной палаты города Андреем Короной.

Согласно обнародованным данным, с 2014 по 2017 годы в донской столице высадили почти 9,7 тысячи деревьев — это составляет 125% от плана. Однако, за этот же период срубили 17780 деревьев, что на 84% больше числа посаженных.

По словам аудитора, при показателе засыхания деревьев в 30% их количество в городе за этот период сократилось в два раза. Это неизбежно приведет к ухудшению экологической ситуации в Ростове-на-Дону, уверен специалист.

Чтобы избежать катастрофы, необходимо провести полную инвентаризацию деревьев. Также требуется изменить договорные обязательства с подрядчиками, обязав их следить за состоянием высаженных деревьев на протяжении трех лет.

Помимо этого, КСП Ростова установила, что высаженные в Дни древонасаждения за внебюджетные средства деревья не включаются в документацию. Из-за этого на их полив не выделяются нужные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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