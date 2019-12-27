На трассе в Ростовской области водитель иномарки столкнулся с трактором
Автомобилист протаранил сельхозтехнику
Транспортные средства получили механические повреждения. Фото: Архив КП
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На донской трассе Ростов-Новошахтинск 26-летний автомобилист, находившийся за рулем иномарки, врезался в трактор. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу, 27 декабря.
По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель иномарки «Дэу Нексия» во время движения автомобиля не смог выбрать не выбрал безопасный интервал движения и столкнулся с трактором на трассе.
В результате произошедшей аварии на трассе Ростов-Новошахтинск никто не пострадал. Иномарка и трактор получили механические повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU