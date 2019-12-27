2019-12-27T10:46:25+03:00
Общество

Эвакуация автомобилей стала дороже для жителей Ростовской области

Тариф резко вырос почти на 1000 рублей
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Стоимость тарифа за эвакуацию автомобилей резко вырос в Ростовской области.Стоимость тарифа за эвакуацию автомобилей резко вырос в Ростовской области.Фото: Семён Иванов
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Региональная служба по тарифам Ростовской области установила новую тарификацию стоимости эвакуации автомобиля. Перемещение транспортного средства теперь будет стоить 3001,68 рубля. До этого за подобную операцию взимали куда меньшую сумму - 2080 рублей.

При этом стоимость каждого часа хранения осталась практически неизменной и составляет 9,9 рубля.

Отметим, что новый тариф был установлен по результатам аукциона на перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранение и возврат на территории Ростова. Этим будет заниматься ООО «Центр эвакуации автомобилей».

В правительстве Ростовской области дополнительно уточнили, что в соответствии с документацией организация обустроила три круглосуточные стоянки транспорта, которые находятся в центре донской столицы, а также в двух крупнейших жилых массивах города — Северном и Западном.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, по требованию документации компания оборудовала три круглосуточные стоянки в центре, на СЖМ иЗЖМ Ростова.

В 2020 году «Центр эвакуации автомобилей» также собирается запустить программу, с помощью которой автовладельцы получат возможность оперативно получать информацию о местонахождении задержанных транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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