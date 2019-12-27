Эвакуация автомобилей стала дороже для жителей Ростовской области
Региональная служба по тарифам Ростовской области установила новую тарификацию стоимости эвакуации автомобиля. Перемещение транспортного средства теперь будет стоить 3001,68 рубля. До этого за подобную операцию взимали куда меньшую сумму - 2080 рублей.
При этом стоимость каждого часа хранения осталась практически неизменной и составляет 9,9 рубля.
Отметим, что новый тариф был установлен по результатам аукциона на перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранение и возврат на территории Ростова. Этим будет заниматься ООО «Центр эвакуации автомобилей».
В правительстве Ростовской области дополнительно уточнили, что в соответствии с документацией организация обустроила три круглосуточные стоянки транспорта, которые находятся в центре донской столицы, а также в двух крупнейших жилых массивах города — Северном и Западном.
Как сообщили в правительстве Ростовской области, по требованию документации компания оборудовала три круглосуточные стоянки в центре, на СЖМ иЗЖМ Ростова.
В 2020 году «Центр эвакуации автомобилей» также собирается запустить программу, с помощью которой автовладельцы получат возможность оперативно получать информацию о местонахождении задержанных транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU