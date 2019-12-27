Ростовчанин Дмитрий Дибров раскрыл тайну деда мужа Виктории Лопыревой
Телеведущий Дмитрий Дибров во время ужина с Викторией Лопыревой и ее мужем Игорем Булатовым рассказал о том, что дед избранника "Мисс-Россия" считался тусовщиком и первым модником Москвы. Прадед даже якобы бальзамировал Владимира Ленина. Об этом модель сообщила подписчикам своей страницы в Instagram.
- А не твой ли дед тот самый знаменитый Феликс-Лев Збарский? А не твой ли прадед был известный биохимик и бальзамировал Ленина, - продолжил он. А как вы хотели? Ведущему «кто хочет стать миллионером» положено знать все, - процитировала Виктория Лопырева своего интеллектуального земляка в микроблоге.
Известно. что дед Игоря Булатова работал художником. Его рисунки рисунки украшали книги Эренбурга, Чуковского и Евтушенко, а в детстве Збарский ехал из Тюмени в Москву в одном купе с мумифицированным вождем мирового пролетариата, тело которого временно опекал биохимик - прадед Булатова.
ИСТОЧНИК KP.RU