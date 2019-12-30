2019-12-30T12:24:37+03:00
Общество

Курившего IQOS в самолете пассажира задержали в аэропорту Платов

Теперь нарушителю грозит 15 суток ареста
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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На борту авиалайнера IQOS считается сигаретой. Фото: 999.mdНа борту авиалайнера IQOS считается сигаретой. Фото: 999.md
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Сотрудники транспортной полиции приняли решительные меры в отношении мужчины, курившего электронную сигарету на борту воздушного лайнера.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СКФО, инцидент произошел во время рейса МоскваРостов-на-Дону. 34-летний пассажир беззаботно курил IQOS в туалете авиалайнера, чем нарушил установленные на борту правила. Едва самолет приземлился в Платове, как экипаж незамедлительно сообщил о противоправных действиях нарушителя сотрудникам полиции, которые задержали любителя электронных сигарет.

- IQOS в этом случае считается сигаретой, а на борту самолета вообще никакие виды сигарет курить нельзя, - пояснили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

За курение на борту самолета мужчине грозит не только штраф, но и арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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