2019-12-31T09:40:36+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону восстанавливают теплоснабжение после коммунальной аварии на Катаева

Работы обещают завершить в первой половине дня
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Теплоснабжение обещают восстановить в первой половине дня. Фото: пресс-служба ростовской администрацииТеплоснабжение обещают восстановить в первой половине дня. Фото: пресс-служба ростовской администрации
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В донской столице специалисты ликвидировали коммунальную аварию на теплотрассе на улице Катаева. Как сообщили в администрации города, заполнение теплотрассы и нормализация параметров системы началось в 23 часа 30 декабря.

- Восстановление теплоснабжения потребителей в полном объеме планируется завершить до 11 часов 31 декабря, - отметили в горадминистрации.

Прорыв в теплотрассы на улице Катаева, 7 произошел накануне. Была ограничена подача тепла и горячей воды в 71-м многоквартирном доме и 12 социально-значимых объектах. Тогда на месте порыва работали семь единиц техники и пятнадцать человек аварийно-восстановительного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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