В центре Ростова-на-Дону восстанавливают теплоснабжение после коммунальной аварии на Катаева
В донской столице специалисты ликвидировали коммунальную аварию на теплотрассе на улице Катаева. Как сообщили в администрации города, заполнение теплотрассы и нормализация параметров системы началось в 23 часа 30 декабря.
- Восстановление теплоснабжения потребителей в полном объеме планируется завершить до 11 часов 31 декабря, - отметили в горадминистрации.
Прорыв в теплотрассы на улице Катаева, 7 произошел накануне. Была ограничена подача тепла и горячей воды в 71-м многоквартирном доме и 12 социально-значимых объектах. Тогда на месте порыва работали семь единиц техники и пятнадцать человек аварийно-восстановительного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU