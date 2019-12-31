Скандально известный футболист Павел Мамаев рассказал о своей судьбе в ФК "Ростов"
Один из самых известный футболистов Павел Мамаев, который является полузащитником ФК «Ростов», рассказал о двух месяцах пребывания в команде.
- Я очень доволен своим решением перейти в «Ростов», - рассказывает Павел Мамаев в беседе с пресс-службой донского клуба. - То время, что я провел в команде, было очень счастливым. Цель одна - выходить на поле и приносить максимальную пользу «Ростову».
Спортсмен поделился впечатлениями от работы с тренером команды. Во время перехода в клуб Валерий Карпин сказал футболисту, что ему важны спортивные и человеческие качества полузащитника.
- Он озвучил свои требования ко мне, как игроку, которые меня поразили. Очень рад, что играю в команде с таким тренером, - отметил футболит.
Как анее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", футболист был признан виновным в хулиганстве и побоях. Спортсмена приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима, но освободили через четыре месяца по УДО. После ФК "Краснодар" разорвал контракт с Павлом Мамаевым.
ИСТОЧНИК KP.RU