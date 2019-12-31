2019-12-31T10:19:18+03:00
Общество

Скандально известный футболист Павел Мамаев рассказал о своей судьбе в ФК "Ростов"

Игрок в составе команды уже два месяца
ДЕНИСОВ ПЕТРфк
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Павел Мамаев оказался доволен решением о переходе в "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Павел Мамаев оказался доволен решением о переходе в "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Один из самых известный футболистов Павел Мамаев, который является полузащитником ФК «Ростов», рассказал о двух месяцах пребывания в команде.

- Я очень доволен своим решением перейти в «Ростов», - рассказывает Павел Мамаев в беседе с пресс-службой донского клуба. - То время, что я провел в команде, было очень счастливым. Цель одна - выходить на поле и приносить максимальную пользу «Ростову».

Спортсмен поделился впечатлениями от работы с тренером команды. Во время перехода в клуб Валерий Карпин сказал футболисту, что ему важны спортивные и человеческие качества полузащитника.

- Он озвучил свои требования ко мне, как игроку, которые меня поразили. Очень рад, что играю в команде с таким тренером, - отметил футболит.

Как анее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", футболист был признан виновным в хулиганстве и побоях. Спортсмена приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима, но освободили через четыре месяца по УДО. После ФК "Краснодар" разорвал контракт с Павлом Мамаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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