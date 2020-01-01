Ростовчанин получил девять лет колонии за убийство знакомой

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:30:56+03:00

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В донской столице вынесли приговор мужчине, который до смерти избил знакомую. Советский районный суд Ростова-на-Дону назначил ему девять лет колонии строгого режима за убийство женщины по неосторожности.

По материалам дела, минувшим летом Сергей А. и Елена Б. находились в доме осужденного. Ростовчанин в состоянии алкогольного опьянения стал ссориться с женщиной. В разгар конфликта мужчина пустил в ход кулаки. Разъяренный дончанин бил жертву по голове и телу, пока жертва не рухнула без чувств на пол. В результате побоев жертва получила черепно-мозговую травму, переломы, ушибы, а также кровоизлияния, от которых скончалась на месте произошедшего.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности. Осужденному назначили девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU