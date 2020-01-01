В Ростове-на-Дону нашли 20 пакетиков с наркотиками у водителя "девятки"

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:46:08+03:00

В машине водителя нашли 20 пакетиков с подозрительным веществом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Водитель находится по подпиской о невыезде

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Ростовские полицейские пресекли хранение наркотиков. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2109.

24-летний батайчанин управлял "девяткой". Полицейские осмотрели его автомобиль и обнаружили 20 свертков, банку и полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Водитель рассказал, что перевозил наркотики для личного употребления.

- Физико-химическое исследование, проведенное экспертами-криминалистами, подтвердило, что изъятое – наркотическое вещество «мефедрон» массой около 10 грамм, - отметили в ведомстве.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU