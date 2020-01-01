В Ростове-на-Дону нашли 20 пакетиков с наркотиками у водителя "девятки"
Ростовские полицейские пресекли хранение наркотиков. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2109.
24-летний батайчанин управлял "девяткой". Полицейские осмотрели его автомобиль и обнаружили 20 свертков, банку и полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Водитель рассказал, что перевозил наркотики для личного употребления.
- Физико-химическое исследование, проведенное экспертами-криминалистами, подтвердило, что изъятое – наркотическое вещество «мефедрон» массой около 10 грамм, - отметили в ведомстве.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU