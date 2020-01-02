2020-01-02T09:14:37+03:00
Общество

На Дону осужденный за убийство ограбил своего друга, пока тот спал

Мужчина похитил телевизор и деньги
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские быстро нашли подозреваемогоПолицейские быстро нашли подозреваемогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В донском регионе ранее судимый за убийство мужчина обокрал друга. Подозреваемый вынес из квартиры деньги и дорогой телевизор, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По версии следствия, потерпевший пригласил себе в гости знакомого, чтобы отметить праздники. Но во время застолья хозяин квартиры уснул. Гость решил воспользоваться ситуацией и прихватил с собой телевизор и деньги приятеля. Однако в момент выхода из квартиры потерпевший проснулся. Мужчина попытался остановить друга, но тот только толкнул его и сбежал с награбленным.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, которым оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за убийство, кражу и грабеж. Было возбуждено дело по статье «Грабеж». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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