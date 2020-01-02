2020-01-02T15:44:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону раскрыли серию краж из автомобилей

Подозреваемый причастен, как минимум, к семи эпизодам
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый заключен под стражуПодозреваемый заключен под стражуФото: Архив "КП"
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В донской столице полицейским удалось раскрыть серию краж из автомобилей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, житель Первомайского района Ростова обратился в полицию с заявлением о краже имущества из его автомобиля Volvo С-60.

Сотрудники правоохранительных органов в результате оперативных мероприятий установили и задержали 31-летнего ростовчанина. Подозреваемый уже был судим за кражу.

По мнению оперативников, злоумышленник причастен еще к семи аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Подозреваемый высматривал в салоне что-нибудь ценное, разбивал окно, хватал эту вещь и скрывался во дворах.

- Общая сумма украденного составила более 130 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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