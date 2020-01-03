Мария Лиман в бинтах показала последствия травматичного отдыха на Бали

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:24:33+03:00

Модель не спешит рассказывать подписчикам о своих бурных каникулах

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Звезда Playboy Мария Лиман поделилась в Instagram видеозаписями со своего отдыха на острове Бали, куда девушка отправилась отмечать праздники.

Как видно из опубликованных сториз, приключения ростовчанки в экзотическом месте явно вышли из-под контроля – колено и локоть Марии оказались замотаны в бинты, под которыми угадываются массивные пластыри. Сексуальная брюнетка не стала уточнять, при какой именно деятельности получила повреждения, отреагировав на полученные травмы с юмором.

Модель показала свои ранения. Фото: instagram.com/liman_maria

- Вот моя первая мутация – превращение в мумию, - изможденным голосом хрипло говорит Лиман, хмуро рассматривая свое отражение в зеркале.

В следующем ролике девушка совершила прогулку по живописному острову, во время которой поделилась с подписчиками впечатлениями от путешествия и дальнейшими планами на отдых, а заодно рассказала про «боевые ранения».

Звезде Playboy явно нравится гулять по острову Бали. Фото: instagram.com/liman_maria

Мария Лиман призналась, что собирается продолжить свои каникулы в Мексике. Ей не хочется лететь туда с повязками, но их пока нельзя снимать.

- На Бали оказались хорошие клиники, где очень качественно оказывают первую помощь. Кто знает, как можно быстрее залечить свои ушибы? – обратилась модель к фолловерам.

ИСТОЧНИК KP.RU