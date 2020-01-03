ГК «Ростов-Дон» подписал разыгрывающую сборной России

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:30:48+03:00

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Воспитанница волгоградской школы гандбола, разыгрывающая сборной России и краснодарской «Кубани» Ярослава Фролова, перешла в «Ростов-Дон».

22-летняя спортсменка выступала с 2013 по 2017 год за волгоградское «Динамо-Синару», в составе которого стала чемпионкой страны в 2014 году. С 2017 года Фролова играла за кубанскую команду.

Ярослава является серебряным призером ЧЕ-2018 и молодежного ЧМ-2016, а также бронзовым призером ЧМ-2019.

rostovhandball Ярослава Фролова игрок Ростов-Дона !

Кроме того, новичок «Ростов-Дона» имеет награды как самый ценный игрок юниорского чемпионата мира-2016 и лучшая разыгрывающая юниорского чемпионата Европы-2015.

Как призналась сама Ярослава Фролова, приглашение о переходе в состав донских красавиц стало для нее неожиданностью. Впрочем, спортсменка решилась быстро.

– Была очень ошарашена предложением перейти в ростовский клуб, и это решение далось мне не без труда, – заявила Ярослава Фролова на прощании с краснодарским клубом, где поиграла под руководством экс-тренера сборной России Евгения Трефилова. – Но есть такие ситуации, в которых все складывается так как нужно. Меня ждут новые вызовы.

ИСТОЧНИК KP.RU