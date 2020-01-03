2020-01-03T17:30:48+03:00
Спорт

ГК «Ростов-Дон» подписал разыгрывающую сборной России

Ярослава Фролова перешла в клуб из состава «Кубани»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Ярослава Фролова усилит "Ростов-Дон" в предстоящих матчах. Фото: rushandball.ruЯрослава Фролова усилит "Ростов-Дон" в предстоящих матчах. Фото: rushandball.ru
Изменить размер текста:

Воспитанница волгоградской школы гандбола, разыгрывающая сборной России и краснодарской «Кубани» Ярослава Фролова, перешла в «Ростов-Дон».

22-летняя спортсменка выступала с 2013 по 2017 год за волгоградское «Динамо-Синару», в составе которого стала чемпионкой страны в 2014 году. С 2017 года Фролова играла за кубанскую команду.

Ярослава является серебряным призером ЧЕ-2018 и молодежного ЧМ-2016, а также бронзовым призером ЧМ-2019.

rostovhandballrostovhandball
Ярослава Фролова игрок Ростов-Дона !
1494 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кроме того, новичок «Ростов-Дона» имеет награды как самый ценный игрок юниорского чемпионата мира-2016 и лучшая разыгрывающая юниорского чемпионата Европы-2015.

Как призналась сама Ярослава Фролова, приглашение о переходе в состав донских красавиц стало для нее неожиданностью. Впрочем, спортсменка решилась быстро.

– Была очень ошарашена предложением перейти в ростовский клуб, и это решение далось мне не без труда, – заявила Ярослава Фролова на прощании с краснодарским клубом, где поиграла под руководством экс-тренера сборной России Евгения Трефилова. – Но есть такие ситуации, в которых все складывается так как нужно. Меня ждут новые вызовы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24