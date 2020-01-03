«О боги, вот это ноги!»: русская русалка Влада Чигирева показала семейную растяжку

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:07:17+03:00

Мама синхронистки ни в чем не уступила своей гибкой дочери

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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, ростовчанка Влада Чигирева поделилась в Instagram новогодними фотографиями. Русская русалка не стала показывать, как делает салат оливье или наряжает елку – нет, девушка, хоть и одела милую пижаму, но по-прежнему осталась верна своей спортивной натуре и продемонстрировала виртуозный шпагат. Компанию молодой красавице, вытянувшей длиннющие ноги, составила родная мама, которая ни капли не уступила именитой дочери в чистоте исполненного элемента.

Изящный дуэт Чигиревых вызвал неистовый восторг у фолловеров Влады, засыпавших аккаунт спортсменки в соцсети восхищенными комментариями и признаниями в любви.

Дуэт Чигиревых вызвал восторг у пользователей интернета. Фото: instagram.com/chigirevavlada

«Красотки, супер!», «У вас супердуэт!», «О, Боги, вот это ноги!», «Ирина Николаевна жжжжжееееет», «На одной волне с мамой», «Вот это мама!», «Вас надо назвать шпагатистки», «Девчонки, какие же вы классные!», - написали подписчики синхронистки.

Напомним, что 25-летняя русская русалка с детства занимается спортом. Сначала она пробовала свои силы в художественной гимнастике, а затем ушла в синхронное плавание.

Наставницей Влады стала мама - тренер по синхронному плаванию Ирина Чигирева.

ИСТОЧНИК KP.RU