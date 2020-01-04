2020-01-04T16:22:54+03:00
Звезды

Стать своей первой женщиной попросил Татьяну Котову влюбленный поклонник

Оригинальное предложение он сделал в Instagram-аккаунте артистки
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Татьяна Котова получила откровенное предложение стать секс-инструктором от фаната. Фото: instagram.com/kottovaТатьяна Котова получила откровенное предложение стать секс-инструктором от фаната. Фото: instagram.com/kottova
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Экс-солистка «ВИА Гры» и «Мисс Россия» Татьяна Котова оказалась в довольно неловком положении. Дело в том, что к знойной блондинке обратился с крайне нетривиальной просьбой один из поклонников голосистой звезды, который пожелал… секса с певицей.

Комментарий молодой человек под ником rubmalikov2020 оставил под постом Татьяны в сети Instagram, в котором, честно говоря, совершенно не было ничего провокационного и наталкивающего на мысли об эротическом досуге в компании популярной ростовчанки.

kottovakottova
Татьяна Котова не может оставить поклонников равнодушными к своей красоте!
29874 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Котова собрала для своих подписчиков различные варианты занятий на новогодних каникулах. В частности, артистка предложила фолловерам сделать шоколадное фондю, посмотреть хорошее кино, покататься на коньках или лыжах, побывать в аквапарке, а также отлично провести время в лазертаге или попробовать себя в одном из квестов.

- Как еще можно отдохнуть с друзьями, пиши свои варианты, - обратилась она к фанатам.

В ответ влюбленный поклонник rubmalikov2020 написал девушке буквально крик души.

"Крик души" влюбленного юноши появился в Instagram-аккаунте певицы. Фото: instagram.com/kottova

"Крик души" влюбленного юноши появился в Instagram-аккаунте певицы. Фото: instagram.com/kottova

- Мне 20 лет и у меня до сих пор не было интимной близости. Я по-человечески прошу вас стать моей первой женщиной, чтобы вы лишили меня девственности и тогда я стану самым счастливым человеком на свете. Пожалуйста, помогите мне, - адресовал он свое нескромное послание роскошной красавице.

Несмотря на то, что Татьяна проигнорировала просьбу юноши, стремления молодого человека поддержали другие фолловеры, также «сохнущие» по прекрасной ростовчанке.

«Как я тебя хочу, кто бы знал», «Танюха бомба», «Фигура – космос! Шикарная!», «Я почти потерял сознание», «Соблазнительная», «Идеал женской красоты», «Богиня», - закидали горячими комплиментами аккаунт белокурой красотки пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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