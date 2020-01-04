2020-01-04T17:17:09+03:00
Звезды

Размечтавшуюся Викторию Лопыреву опустила на землю беспощадная критика подписчиков

Модель назвали «уродливой пародией» одухотворенного человека
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Виктория Лопырева нацелилась на достижение здоровой ментальности. Фото: instagram.com/lopyrevavikaВиктория Лопырева нацелилась на достижение здоровой ментальности. Фото: instagram.com/lopyrevavika
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Известная ростовская модель и телеведущая Виктория Лопырева поделилась со своими фолловерами в Instagram перспективными планами на 2020 год. Как заявила «Мисс Россия», ее главная цель на ближайшие месяцы – это достижение здоровой ментальности.

- Мне кажется, что одна из важнейших составляющих здорового образа жизни - это здоровая ментальность, без которой никакого физического здоровья не получить. Мы - это в первую очередь наши мысли, то, каким мы видим окружающий мир, поэтому «чистить» мысли не менее важно, чем чистить тело. Хотя намного сложнее. Поэтому моя цель на следующий год - расширение духовных практик, не уводящих от реальности, а напротив, способствующих адаптации, - написала девушка в своем посте в соцсети.

Подписчица резко высказалась в адрес телеведущей. Фото: instagram.com/lopyrevavika

Подписчица резко высказалась в адрес телеведущей. Фото: instagram.com/lopyrevavika

Однако сообщение ростовчанки вызвало гневную реакцию у ее подписчицы, которая упрекнула Викторию в неискренности, напомнив о неблаговидных поступках модели.

- Мы - это правильные поступки. Мы - это не разрушать семьи. Мы - это строить жизнь не на чужих слезах. Вот это есть правильное МЫ. А вы - это гнилая породия. Уж простите, - в сердцах написала ей комментатор под ником natali25389.

Впрочем, язвительный укол телеведущая перенесла с завидной стойкостью.

- Наше «мы» с вашим «мы» никак не коррелирует, - иронично парировала она замечание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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