«О сыне и не мечтай»: Анастасия Костенко родит футболисту Дмитрию Тарасову третью дочь

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:01:18+03:00

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Семья модели Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова вскоре пополнится новым членом семьи. Молодая мама уже родила спортсмену дочь Милану, а сейчас находится на третьем триместре второй беременности. Малыш появится на свет в ближайшие месяцы. Футболист до недавнего времени не знал, кого ждет его жена - мальчика или девочку.

kostenko.94 В День Рождества, в самое трепетное и волшебное время, хотелось бы поздравить всех и поделиться нашей невероятной радостью! BabyShower

Супруги Тарасовы устроили шумную вечеринку в честь появления на свет малыша. Пара пригласила гостей на Baby shower. Смысл этого праздника в том, что все пришедшие дарят подарки будущему ребенку и его маме. В самый разгар вечера глава семьи лопнул шарик с надписью «Мальчик или девочка». Оказалось, что он был наполнен розовым конфетти. Тарасовы и их гости обрадовались появлению на свет еще одной девочки.

kostenko.94 Здравствуй, 2020 и прощай, 2019 год!

Пару завалили добрыми пожеланиями. Многие отметили, что две дочери футболиста в будущем станут настоящими красавицами: «Поздравляю, две малышки красотки это счастье», «Будут такими же красивыми, как мама», «Девочки это круто», «Третий совместный ребеночек точно будет мальчик!».

tarasov23 В ожидании ещё одной долгожданной принцессы! А они у меня получаются отлично! Я очень счастлив, не знаю как жена Продолжаю идти к своей цели- многодетной семье. На заметку, у всех крутых мужиков первые всегда дочки: Б.Н.Ельцин, В.В.Путин, Иван Ургант, Брюс Уиллис, Валерий Меладзе P.S. А теперь все дружно угадываем, как я назову дочу

В комментариях к публикации нашлись и те, кто назвал новость о появлении на свет в семье Тарасовых еще одной девочки чуть ли не наказанием. Злопыхатели решили, что футболист мечтал о мальчике и принялись писать негативные отзывы: «Был бы рад не оправдывался бы, все понимают что хотел сына », «О сыне и не мечтай»,«Через несколько лет другую подцепишь, которая родит сына».

tarasov23 С наступающим десятилетием!!!!

Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко не стали реагировать на негативные комментарии посторонних людей. Супруги в очередной раз подчеркнули, что рады новости о появлении на свет еще одной девочки, которая станет уже третьим ребенком футболиста. От первого брака с гимнасткой — Оксаной Пономаренко у спортсмена есть дочь Ангелина.

ИСТОЧНИК KP.RU