2020-01-09T14:52:51+03:00
Спорт

«Прощай, Лоис!»: гандболистка Аббинг покидает «Ростов-Дон»

Она переедет в Данию после окончания текущего сезона
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Лоис Аббинг решила уехать из Ростова, потому что скучает по своей семье. Фото: instagram.com/loisabbingh1Лоис Аббинг решила уехать из Ростова, потому что скучает по своей семье. Фото: instagram.com/loisabbingh1
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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сообщил печальную новость для фанатов яркой блондинки Лоис Аббинг — по окончании сезона 2019/2020 левая полусредняя покинет донских красавиц и уедет покорять Скандинавию. Новой командой иностранной спортсменки станет датский «Оденсе».

Как сообщила сама гандболистка, решение сменить команду продиктовано ее желанием быть поближе к дому и проводить больше времени с семьей.

loisabbingh1loisabbingh1
Next season I will wear orange all year long happy to join @odensehaandbold . But first let s finish the season with @rostovhandball in the best way possible
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- Я решила перейти в «Оденсе», потому что хочу быть ближе к своему родному городу и иметь возможность проводить больше времени со своей семьей. Я рада, что буду играть с девушками из сборной Нидерландов Тесс Вестер и Никке Грот. Это было непростое решение для меня, потому что в «Ростов-Доне» я чувствую себя очень хорошо. Я счастлива тренироваться каждый день с такой хорошей командой и тренерским штабом, играть для таких потрясающих болельщиков. Хочу завершить этот сезон, выиграв все возможные титулы. Моя мечта - победить в Лиге чемпионов с «Ростов-Доном», - рассказала Аббинг.

Лоис присоединилась к ростовчанкам перед стартом сезона 2018/2019. В составе «Ростов-Дона» гандболистка становилась чемпионкой России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, серебряным призером Лиги чемпионов. Также она выиграла золото ЧМ-2019 в составе Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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