«Прощай, Лоис!»: гандболистка Аббинг покидает «Ростов-Дон»

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:52:51+03:00

Лоис Аббинг решила уехать из Ростова, потому что скучает по своей семье. Фото: instagram.com/loisabbingh1

Изменить размер текста: A A

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сообщил печальную новость для фанатов яркой блондинки Лоис Аббинг — по окончании сезона 2019/2020 левая полусредняя покинет донских красавиц и уедет покорять Скандинавию. Новой командой иностранной спортсменки станет датский «Оденсе».

Как сообщила сама гандболистка, решение сменить команду продиктовано ее желанием быть поближе к дому и проводить больше времени с семьей.

loisabbingh1 Next season I will wear orange all year long happy to join @odensehaandbold . But first let s finish the season with @rostovhandball in the best way possible

- Я решила перейти в «Оденсе», потому что хочу быть ближе к своему родному городу и иметь возможность проводить больше времени со своей семьей. Я рада, что буду играть с девушками из сборной Нидерландов Тесс Вестер и Никке Грот. Это было непростое решение для меня, потому что в «Ростов-Доне» я чувствую себя очень хорошо. Я счастлива тренироваться каждый день с такой хорошей командой и тренерским штабом, играть для таких потрясающих болельщиков. Хочу завершить этот сезон, выиграв все возможные титулы. Моя мечта - победить в Лиге чемпионов с «Ростов-Доном», - рассказала Аббинг.

Лоис присоединилась к ростовчанкам перед стартом сезона 2018/2019. В составе «Ростов-Дона» гандболистка становилась чемпионкой России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, серебряным призером Лиги чемпионов. Также она выиграла золото ЧМ-2019 в составе Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU