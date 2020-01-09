Экс-глава администрации Новочеркасска остался в СИЗО до конца января
В Ростовской области экс-главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина не выпустили из СИЗО. Подозреваемый попытался оспорить меру пресечения и перевестись под домашний арест.
Ростовский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Так, Игорь Зюзин останется в СИЗО до 31 января.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", мужчину арестовали в середине октября. Следствие ходатайствовало о такой мере пресечения, поскольку считало, что у подозреваемого есть возможность скрыться. В настоящее время руководитель подозревается в получении взятки.
По предварительной информации, вместе с коллегой Альбиной Порошиной ещё будучи главой администрации города Зверево мужчина получил 2,6 млн рублей от директора коммерческой компании. Мужчину заподозрили в наличии иностранных счетов.
Сейчас обязанности главы администрации Новочеркасска исполняет Лариса Конюшинская.
ИСТОЧНИК KP.RU