2020-01-09T15:54:55+03:00
Общество

Экс-глава администрации Новочеркасска остался в СИЗО до конца января

Его подозревают в получении взятки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное делоВ отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
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В Ростовской области экс-главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина не выпустили из СИЗО. Подозреваемый попытался оспорить меру пресечения и перевестись под домашний арест.

Ростовский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Так, Игорь Зюзин останется в СИЗО до 31 января.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", мужчину арестовали в середине октября. Следствие ходатайствовало о такой мере пресечения, поскольку считало, что у подозреваемого есть возможность скрыться. В настоящее время руководитель подозревается в получении взятки.

По предварительной информации, вместе с коллегой Альбиной Порошиной ещё будучи главой администрации города Зверево мужчина получил 2,6 млн рублей от директора коммерческой компании. Мужчину заподозрили в наличии иностранных счетов.

Сейчас обязанности главы администрации Новочеркасска исполняет Лариса Конюшинская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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