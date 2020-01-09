В Ростовской области автомобилиста оштрафовали за Деда Мороза в багажнике
Сотрудники региональной Госавтоинспекции оштрафовали мужчину, который перевозил в багажнике машины человека в костюме Деда Мороза, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ростовской области.
Снимки автомобиля водителя вместе с пассажиров в необычном костюме разлетелись по интернету после празднования Нового года.Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность автомобилиста, управлявшего ВАЗ-2110.
- Халатное отношение к соблюдению ПДД может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность в случае получения травм или гибели пассажира, – отмечено в сообщении.
Донского автомобилиста привлекли к административной ответственности по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля». За нарушение правил водителю ВАЗ-2110 придется заплатить в счет государства одну тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU