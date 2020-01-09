2020-01-09T16:44:33+03:00
Общество

В Ростовской области автомобилиста оштрафовали за Деда Мороза в багажнике

Нарушителю придется заплатить тысячу рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Водитель подвергал жизнь пассажира опасности. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Водитель подвергал жизнь пассажира опасности. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Сотрудники региональной Госавтоинспекции оштрафовали мужчину, который перевозил в багажнике машины человека в костюме Деда Мороза, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ростовской области.

Снимки автомобиля водителя вместе с пассажиров в необычном костюме разлетелись по интернету после празднования Нового года.Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность автомобилиста, управлявшего ВАЗ-2110.

- Халатное отношение к соблюдению ПДД может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность в случае получения травм или гибели пассажира, – отмечено в сообщении.

Донского автомобилиста привлекли к административной ответственности по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля». За нарушение правил водителю ВАЗ-2110 придется заплатить в счет государства одну тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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