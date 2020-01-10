В Ростове-на-Дону в новогодние каникулы убрали 38 незаконных свалок

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:30:11+03:00

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В донской столице во время январских каникул специалисты комитета по охране окружающей среды обнаружили 51 несанкционированную свалку. Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, специалисты уже ликвидировали 38 из них.

- В прошлом году в Ростове стартовала реформа обращения с твердыми бытовыми отходами. У нас появился новый регоператор, новые правила вывоза мусора, строится современный полигон. Но только совместными усилиями, вместе с ростовчанами, мы можем сделать наш город лучше, соблюдая чистоту и порядок, - подчеркнул глава администрации города Алексей Логвиненко.

Весь мусор будет вывезен в ближайшее время. Территории убирали согласно графикам в частном секторе и ежедневно в многоквартирных домах.

Стоит отметить, что для выявления перенакоплений была создана группа визуального контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU