Хотел забрать телефон и банковские карты: Сосед помог задержать грабителя, напавшего на экс-возлюбленную с кухонным ножом

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:50:28+03:00

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По-соседски помог отважный дончанин жительнице Егорлыкского района. Тот увидел, как неизвестный прямо на улице, угрожая ножом, потребовал телефон, банковские карты и деньги у его соседки. В итоге стал преследовать грабителя. При этом умудрился еще и позвонить в полицию, сообщая координаты погони стражам порядка.

Так, совместными усилиями злоумышленника удалось задержать. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, задержанным оказался местный житель, который уже имел судимости за кражи и угон. Тот рассказал, что вместе со знакомым и его женой сидели за праздничным столом. А когда друг уснул, он отправился к дому своей экс-возлюбленной. Увидев ее на улице, он догнал женщину и напал на нее.

Теперь в отношении горе-грабителя возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU