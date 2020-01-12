Ростовские кибер-мошенники похитили с чужих счетов 18 миллионов рублей

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:14:34+03:00

Единственное, что поможет обезопасить сбережения, это не переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На карандаш ростовских полицейских попали кибер-мошенники, которые при помощи вирусных рассылок заработали 18 миллионов рублей. В отношении них уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». А всем остальным стражи порядка рассказали, как не стать жертвой таких злоумышленников.

По данным Главного управления МВД России по Ростовской области, нередко преступники используют номера телефонов с сайтов по продаже товаров и услуг, а также нелегально покупают базы номеров. После этого при помощи спецпрограммы рассылают смски с определенной ссылкой.

- Вы переходите по ней и устройство заражается вредоносной программой, которая собирает и передает своему владельцу данные, необходимые для хищения денег с банковского счета либо со счета мобильного оператора, - добавили в донском главке.

А чтобы человек перешел по ссылке, в своем гаджете он может увидеть такие сообщения: «ваша карта заблокирована, перейдите по ссылке для ее разблокировки», «мне прислали твою фотографию, я и не мог подумать, что ты так поступишь (далее следует текст ссылки)», «меня заинтересовало твое предложение о продаже (платья, дивана, телевизора и т.д.) далее следует ссылка».

В итоге единственное, что поможет обезопасить сбережения, это не переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях. А, если вы все же стали жертвой виртуальных преступников, то обращайтесь в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU