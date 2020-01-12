2020-01-12T17:15:25+03:00
Общество

В Ростовской области грабитель в маске напал на женщину

Он узнал, что у нее дома хранится некоторая сумма денег
Ольга ГОПАЛО
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В полицию Ростова-на-Дону обратилась женщина, которая стала жертвой грабителя.В полицию Ростова-на-Дону обратилась женщина, которая стала жертвой грабителя.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В полицию Ростовской области обратилась женщина, которая стала жертвой грабителя. Она рассказала, что к ней в дом в Матвеево-Курганском районе проник мужчина в маске. Он стал угрожать, чтобы она отдала деньги. В итоге добычей злоумышленника стали 21 тысяча рублей. После этого он скрылся, а потерпевшая позвонила полицейским.

По горячим следам стражам порядка удалось раскрыть это преступление. Оказалось, что 40-летний мужчина узнал от общих знакомых, что дама живет одна. Более того, в доме хранится определенная сумма денег. После чего он и решился преступить закон.

В донском главке рассказали, что награбленное стражи порядка у него изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Пока он находится под подпиской о невыезде, но совсем скоро дело может закончиться для него реальным тюремным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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