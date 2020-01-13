Новая жизнь «Ростова»: в здании старейшего кинотеатра города открылось арт-пространство

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:28:49+03:00

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Здание бывшего кинотеатра «Ростов» снова притягивает к себе людей — по адресу ул. Большая Садовая, 122 открылось новое городское арт-пространство.

По информации «АиФ», об этом стало известно от представителей общественной организации «Союз молодых ростовчан», которые рассказали, что на месте бывшего киноцентра теперь функционирует коворкинг, на территории которого общаются и творчески взаимодействуют горожане.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно о приобретении здания «Ростова», выставленного на продажу «Молл Групп Девелопмент», «Группой Агроком» бизнесмена Ивана Саввиди. Кинотеатр искал покупателя с 2013 года.

В 2016 году он выступал в качестве одной из площадок для проведения международного кинофестиваля Bridge of Arts, после чего был закрыт.

«Ростов» имеет богатую историю. Он распахнул свои двери 2 декабря 1966 года, и сразу же стал невероятно популярным у горожан. В кассы выстраивались огромные очереди киноманов, стремящихся попасть на сеанс.

В перестроечные годы в здании устраивали игровой центр «Лимпопо». Затем, уже в 90-е, его постигла участь многих кинотеатров — разруха и запустение.

Вновь «Ростов» принял зрителей 2 февраля 2002 года, впустив их в самый большой на тот момент зал города. До недавних пор объект оставался одним из крупнейших региональных кинотеатров страны, будучи оснащенным современным звуковым и кинопроекционным оборудованием, а также имея вместительный зал на 630 зрительских мест и экран на целых 200 кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU