2020-01-14T13:15:44+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону на Шолохова катер протаранил иномарку

Судно сорвалось с прицепа и вылетело на полосу встречного движения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Авария спровоцировала пробку. Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"Авария спровоцировала пробку. Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"
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Во вторник, 14 января, необычная авария произошла в Ростове-на-на-Дону, где на проспекте Шолохова катер столкнулся с иномаркой.

По предварительным данным, судно перевозил автомобиль с помощью прицепа. В какой-то момент катер сорвался с металлической конструкции, а после на скорости вылетел на встречную полосу дорожного движения. На этом для нетипичного для автомагистрали водного транспорта злоключения не закончились. Судно столкнулось с ехавшим навстречу автомобилем Renault Logan.

Информация о необычном ДТП попала в социальные сети. Ростовчане принялись шутить над произошедшей ситуацией и высказывать свое мнение об аварии: «Тут понадобится водная инспекция», «Дожили, катера уже по встречной — прелесть какая», «Катер не прав, там две сплошные», «Приплыли», «Это что-то новенькое», «На ростовских дорогах чего только нет».

Информация об этом дорожно-транспортном происшествии в областное ГИБДД пока не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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